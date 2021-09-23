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Maraş, şimdi ne olacak?

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Maraş, şimdi ne olacak? Detay Gazetesi Maraş dosyasını açıyor.
Maraş, şimdi ne olacak?

Maraş, şimdi ne olacak?

Detay Gazetesi Maraş dosyasını açıyor. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Fikri Toros ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli Maraş'ta bundan sonra ne olacağını anlattı.

Detay Gazetesi'nin Maraş Dosyası "Şimdi Ne Olacak?" Cuma günü saat 18:00'de Detay Kıbrıs Facebook Ve Detay Medya Youtube hesaplarında yayınlanacak.

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