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Maraş’ta yol, elektrik ve drenaj çalışması başlatıldı

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Kapalı Maraş’ta pilot bölge olarak belirlenen alanda yeni bir altyapı çalışması yapılıyor.
Maraş’ta yol, elektrik ve drenaj çalışması başlatıldı

Mağusa Belediyesi, Polat Paşa Bulvarı ile Ermu Caddesi’nin bittiği yere kadar olan bölgede yol, elektrik ve drenaj çalışmaları başlattı.

Kapalı Maraş’ta, Bakanlar Kurulu’nun Temmuz 2021’de aldığı kararla asker kontrolünden, sivil idareye devredilerek pilot bölge olarak belirlenen yüzde 3 buçukluk alanda yol, elektrik ve yağmur drenaj gibi altyapı çalışmaları yapılıyor.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polat Paşa Bulvarı’ndan Bilal Ağa Mescidi’ne doğru giden yol üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediyenin bulunduğu Polat Paşa Bulvarı ile Ermu Caddesi’nin bittiği yere kadar olan bölgede altyapı çalışmaları başlatıldığını söyleyen Başkan Arter, yol, elektrik, drenaj çalışmaları yapıldığını belirtti.

Polat Paşa Bulvarı’ndan Bilal Ağa Mescidi’ne doğru giden bölgenin halkın kullanımına açılmadığını ve bölgeye iş araçları haricinde giriş yapılmadığını dile getiren Arter, çalışmaların tamamlanması ve güvenliğin sağlanmasının ardından bölgenin halka açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

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