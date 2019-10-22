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Maraş’taki taşınmaz başvurusunun KKTC Mahkemesi tarafından reddedilmesi Rum basınında

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KKTC Yüksek Mahkemesi’nin, kapalı bölge Maraş’taki taşınmazlar için yapılan başvuruyu reddetmesi, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.
Maraş’taki taşınmaz başvurusunun KKTC Mahkemesi tarafından reddedilmesi Rum basınında

Haravgi gazetesi “‘Yüksek Mahkeme’ Rumların Maraş İle İlgili Başvurusunu Reddetti” başlığıyla aktardığı haberinde, Yenidüzen gazetesinde çıkan haberi iktibas ederek, Maraş’ta malı bulunan Rumların, kapalı bölge Maraş’taki Rum taşınmazlarının vakıf malı olduğuna dair 2005’te verilen kararın iptalini istediklerini yazdı.
Haberde, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş meselesinde karar alırken 1974 tapu kütüklerini esas aldığı ve bunun öncesinde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını sorgulama yetkisinin bulunmadığı” açıklamasına da yer verildi.


Gazete, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, bu kararın akabinde konunun nasıl ele alınacağı üzerinde çalışılacağını; çünkü kararın tanınmayan bir mahkeme tarafından verildiğini ve “işgal bölgelerindeki” mahkemelerin kararlarının “hiçbir geçerliliği bulunmadığını” söylediğini yazdı.


Habere göre Yoannu, bu gibi durumlarda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Türkiye için de görüş verebileceğini, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı zemininde, Rumların KKTC’deki mallarıyla ilgili kullanım kaybı yaşamalarının sebebinin Türkiye olduğunu kaydetti.


Fileleftheros gazetesi de haberi “Kapalı Bölge Maraş’taki Durum AİHM Tarafından Değerlendirilecek” başlığıyla yansıtarak, kararın AİHM yolunu açtığını yazdı.

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