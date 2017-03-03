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Mario Gomez, Beşiktaş'a dönebilir

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Mario Gomez, Beşiktaş'a dönebilir
Ahmet Nur Çebi: 5 yıllık bir strateji oluştuduk

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp için 5 yıllık strateji oluşturduklarını ve gelecek sezon bu plan dahilinde transfer yapacaklarını söyledi. Çebi, bu kapsamda Mario Gomez'e de teklif götürüleceğini söyledi. 

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden  Beşiktaş’ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, başarılarının tesadüf olmadığını belirtirken, transfer konusunda önemli bilgiler verdi.TRT Spor’a konuşan Çebi, “Bu takım 5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Sabırla takip edilen bir planlamanın ürünüdür. Gelecek sezon bu doğrultuda transferler olacak. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba’nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Mario Gomez de olabilir’’ diye konuştu.



Şenol Hoca sert ama adaletli


Beşiktaş’ın son iki sezonda elde ettiği başarılarda teknik direktör Şenol Güneş’in büyük payı olduğunu vurgulayan Çebi, “Şenol hoca bizim için çok kıymetli. Sabah 8’de gelip akşam 8’de gidiyor. Futbolcuların izinli olduğu günlerde dahi tesislere gelip çalışıyor. Şenol hoca sert ama adaletlidir. Oyunculara ‘Ben bazen bir şeyleri sertçe konuşarak yapıyorsam, bu hepimizin başarısı içindir’ diyor. Çalışana formayı veriyor. Formayı dağıtırken adaletli olması takım içinde huzur yaratıyor” dedi.

Hedefimiz Avrupa kupası



Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile eşleşmelerini de şöyle değerlendirdi: “Avrupa’da tek Türk takımı Beşiktaş kaldı. Dolayısıyla tüm spor kamuoyunun sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Avrupa Ligi’nde kupayı hedefliyoruz. Yapabilir miyiz, yaparız tabii ki. Beşiktaşlılığım kadar ulusum adına da böyle bir başarıyı bekliyorum.

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