  • BIST 90.750
  • Altın 214,464
  • Dolar 5,3806
  • Euro 6,0992
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Maronitler'in evlerine dönememesi insanlık ayıbı!

»
Basın-Sen: "Maronitlerin gasp edilmiş haklarını karar alınmasına rağmen hala geri vermemesi büyük bir samimiyetsizlik örneğidir"
Maronitler'in evlerine dönememesi insanlık ayıbı!

İşte o açıklama;

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortaya koyduğu irade ve kendisinin başkanlığında gerçekleşen bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitler hala kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönmemişlerdir. Bu bir insanlık ayıbının yanında adanın kuzeyindeki hükümetlerin iradesinin de ne kadar sınırlı olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktır.

1960 yılında kurulan ve yasal ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızın gasp edildiğini her fırsatta dile getiren yöneticilerimizin, aynı cumhuriyette hakları bulunan bu insanların, yani Maronitlerin gasp edilmiş haklarını karar alınmasına rağmen hala geri vermemesi büyük bir samimiyetsizlik örneğidir. Kıbrıs Halkının bir parçası olan bu insanlarımız bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar ve varlıklarını, kültürlerini, kimliklerini ve dillerini korumak için köylerine dönüşleri kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Buradan kamuoyu önünde bir kez daha merkezi hükümete çağrıda bulunuyoruz ve ortaya biraz yürek koyarak, içerisine de biraz insanlık katarak Maronitlerin evlerine geri dönmeleri için irade göstermelerini ve verdikleri sözün arkasında durmalarını talep ediyoruz. Bu adada toprak, mülkiyet ve siyasi eşitlik ile insan haklarının işgal edildiği yeter artık!

Herkesin evine dönebileceği, özgürce ve barış içerisinde yaşayabileceği bir Kıbrıs istiyoruz.

Evet, herkes evine dönsün artık!

Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadis: “Hellimle ilgili kavga etme lüksümüz yok”16 Aralık 2018 Pazar 16:43
  • Kasulidis: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız”16 Aralık 2018 Pazar 16:40
  • Mitchell: “Kıbrıs’la iş birliği sürecini geciktiremeyiz”16 Aralık 2018 Pazar 16:35
  • Lute, Anastasiadis'le görüştü16 Aralık 2018 Pazar 15:45
  • Macaristan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında enerji alanında işbirliği mutabakatı imzalanacak14 Aralık 2018 Cuma 14:45
  • Anastasiadis Britanya Başbakanı May ile Kıbrıs’taki Britanya üslerini görüştü14 Aralık 2018 Cuma 11:50
  • Rum Kesiminde Diaspora konulu üçlü görüşme yapıldı13 Aralık 2018 Perşembe 20:15
  • Neofitu Akel’e yanıt verdi13 Aralık 2018 Perşembe 14:55
  • Duncan: “Güvenlik konusunda seçeneklere açığız”13 Aralık 2018 Perşembe 14:45
  • Anastasiadis: “Dış bağımlılıklar olmadan çözüm”13 Aralık 2018 Perşembe 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti