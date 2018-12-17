Maronitler'in evlerine dönememesi insanlık ayıbı!

İşte o açıklama;

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortaya koyduğu irade ve kendisinin başkanlığında gerçekleşen bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitler hala kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönmemişlerdir. Bu bir insanlık ayıbının yanında adanın kuzeyindeki hükümetlerin iradesinin de ne kadar sınırlı olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktır.

1960 yılında kurulan ve yasal ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızın gasp edildiğini her fırsatta dile getiren yöneticilerimizin, aynı cumhuriyette hakları bulunan bu insanların, yani Maronitlerin gasp edilmiş haklarını karar alınmasına rağmen hala geri vermemesi büyük bir samimiyetsizlik örneğidir. Kıbrıs Halkının bir parçası olan bu insanlarımız bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar ve varlıklarını, kültürlerini, kimliklerini ve dillerini korumak için köylerine dönüşleri kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Buradan kamuoyu önünde bir kez daha merkezi hükümete çağrıda bulunuyoruz ve ortaya biraz yürek koyarak, içerisine de biraz insanlık katarak Maronitlerin evlerine geri dönmeleri için irade göstermelerini ve verdikleri sözün arkasında durmalarını talep ediyoruz. Bu adada toprak, mülkiyet ve siyasi eşitlik ile insan haklarının işgal edildiği yeter artık!

Herkesin evine dönebileceği, özgürce ve barış içerisinde yaşayabileceği bir Kıbrıs istiyoruz.

Evet, herkes evine dönsün artık!

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir