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Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kız çocuğunu dövdüler

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İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin kapalı oyun alanında oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadığı için uyardığı üç kadın tarafından dövüldü.
Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kız çocuğunu dövdüler

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin kapalı oyun alanında oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadığı için uyardığı üç kadın tarafından dövüldü.

AA’nın haberine göre Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’ndaki bir sitede yaşayan L.Y.K., oyun oynamak için sitenin kapalı oyun alanına gitti.

L.Y.K., maske takmayan yabancı uyruklu üç kadını uyardı. Bunun üzerine sinirlenen kadınlar çocuğa vurmaya başladı. Kadınların elinden güçlükle kurtulan küçük çocuk evine kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince karakola götürülen üç kadın, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Olay anı, oyun parkındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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