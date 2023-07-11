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MasterChef All Star'da ortalık karıştı, yarışmacılar birbirine girdi!

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MasterChef All Star'da ilk kaptanlar belli oldu. Mavi Takımın kaptanı Sergen olurken Kırmızı Takımın kaptanı ise Eray oldu. Sezonunun ilk oyununu oynayacak takımlar arasında ipler gerildi, yarışmacılar adeta birbirine girdi.
MasterChef All Star'da ortalık karıştı, yarışmacılar birbirine girdi!

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te heyecan giderek artıyor. All Star ana kadrosunun belirlenmesinin ardından ilk takımlar da netlik kazandı. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanına yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

"GETİR GÖTÜRÜMÜZÜ YAPARLAR"

Yeni bölüm fragmanında Sergen, "İstediğimiz oyuncuların hepsini aldık, kesinlikle 3-0 yeneceğimizi düşünüyorum" dedi. Safa ise "Şef karşı takım bizim getir götürümüzü yapacağı için bizim hiç sıkıntımız yok" sözleri ile dikkat çekti.

YANIT GECİKMEDİ

Kırmızı Takım yarışmacısı olan Dilara "Ben konuşmayacağım bu sene ama tabaklar konuşacak" yanıtını verdi. Tahsin ise "Bir de döv bizi, döv bizi" diyerek çıkıştı.

ÇAĞATAY O SÖZLERE DAYANAMADI

Çağatay "Önce bir arkaya baktım, önlükleri filan asılı orda herhalde yani, ikinizi tanımasam şampiyon olduğunuzu düşüneceğim" dedi.
Sergen, "Sen de iddianı ortaya koy o zaman, bizi o yoldan vuramazsın. İşini yap iddianı da yap" dedi.

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