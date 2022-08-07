  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Maymun çiçeği aşısının ilk partisi cumartesi günü Kıbrıs’a ulaştı

» »
Eczacılık Hizmetleri Müdürü Elena Panayiotopoulou, toplam 1.260 dozdan oluşan maymun çiçeği aşısının ilk partisinin geldiğini, Avusturya, Hollanda, İsrail ve Portekiz gibi ülkelerden de Kıbrıs’a aşı sağlanması için oldukça fazla istek olduğunu söyledi.
Maymun çiçeği aşısının ilk partisi cumartesi günü Kıbrıs’a ulaştı

Aşılar, Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ve AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides’in girişimiyle Ada’ya geldi. Kıbrıs’a ücretsiz verilen aşıların uygulaması 7 Ağustos Pazar günü başlıyor.

Basının daha fazla aşı gelmesinin beklenip beklenmediği sorusuna Panayiotopoulou olumlu yanıt verdi.

Kıbrıs’ın 1.400 doz aşı almasına yetki verildiğini ancak sayının her ülkedeki vakalara bağlı olarak değişeceğini ifade eden Panayiotopoulou, Avrupa’da sınırlı sayıda aşı bulunduğunu, bu nedenle her ülkeye vakaya bağlı olarak dağıtım yapılacağını belirtti.

Aşılar Ulusal Aşılama Komitesi tarafından hazırlanan protokole göre yapılacak, önce vakalarla ilgilenen sağlık uzmanları ve maymun çiçeği hastalarının temaslılarının yakınlarına aşı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından cumartesi günü duyurulan iki yeni vakayla ilgili olarak Elena Panayiotopoulou, vakanın takibinin tamamlandığını ve hastaların temaslılarının istemeleri halinde sağlık uzmanlarından sonra aşılanabileceklerini duyurdu.

Maymun çiçeği aşısı yapacak merkezlerin gelecek hafta açıklanacağını bildiren Panayiotopoulou, iki aşamalı aşının 28 günlük süresi olduğunu ve çiçek hastalığı aşısı gibi aşılama yapılacağını kaydetti.

 

Imvanex isimli çiçek hastalığı aşısı, yetişkinleri maymun çiçeği hastalığından da koruyor.

Panayiotopoulou, çiçek hastalığı virüsüyle maymun çiçeği hastalığının birbiriyle ilgili olduklarını, bir kişinin bu aşıyı olması durumunda vücudun antikor üreteceğini, dolayısıyla hâlihazırda olan antikorların virüsle savaşacağını, bu şekilde aşılanmış kişinin virüse karşı bağışıklığı olacağını anlattı.

Geçmişte çiçek hastalığı aşısı olanların, bağışıklık artırıcı olarak bir doz aşı olabileceğine dikkat çeken Elena Panayiotopoulou, maymun çiçeği hastalığının Covid-19’la karşılaştırılamayacağına ve aşının tüm toplum için olmadığına açıklık getirdi.

Tecovirimat ilâcı konusunda da Panayiotopoulou, bu ilâcın bir anti-viral olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylandığını, maymun çiçeği virüsü olan kişilerin tedavisinde kullanılabileceğinin düşünüldüğünü, Kıbrıs’ın ilâcı tedarik etmek için ortak prosedüre katıldığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde Yalnızca Temmuz Ayında 494 Yangın Çıktı06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:23
  • İklim değişikliği yüzünden “istilacı balıklar” geldi06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:52
  • Anastasiadis Trodos’taki yazlığına “sıcak gündemle” gidiyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:25
  • Kasulidis: İki devlet tezi değişmeden müzakere yapılmaz ama...06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:35
  • Doğu Akdeniz’de “Yeni Afrodit”06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:18
  • Malların idaresi prosedüründe değişiklik için yasa tasarısı05 Ağustos 2022 Cuma 15:36
  • Kasulidis'ten GYÖ'ler konusunda açıklama05 Ağustos 2022 Cuma 14:41
  • Kamu maaşlarında Güney Kıbrıs ilk sıralarda05 Ağustos 2022 Cuma 11:23
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı05 Ağustos 2022 Cuma 10:41
  • 6’ncı parselde Rum yönetimini kaygılandıran "büyük keşif"05 Ağustos 2022 Cuma 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti