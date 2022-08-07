Maymun çiçeği aşısının ilk partisi cumartesi günü Kıbrıs’a ulaştı

Eczacılık Hizmetleri Müdürü Elena Panayiotopoulou, toplam 1.260 dozdan oluşan maymun çiçeği aşısının ilk partisinin geldiğini, Avusturya, Hollanda, İsrail ve Portekiz gibi ülkelerden de Kıbrıs’a aşı sağlanması için oldukça fazla istek olduğunu söyledi.

Aşılar, Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ve AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides’in girişimiyle Ada’ya geldi. Kıbrıs’a ücretsiz verilen aşıların uygulaması 7 Ağustos Pazar günü başlıyor.

Basının daha fazla aşı gelmesinin beklenip beklenmediği sorusuna Panayiotopoulou olumlu yanıt verdi.

Kıbrıs’ın 1.400 doz aşı almasına yetki verildiğini ancak sayının her ülkedeki vakalara bağlı olarak değişeceğini ifade eden Panayiotopoulou, Avrupa’da sınırlı sayıda aşı bulunduğunu, bu nedenle her ülkeye vakaya bağlı olarak dağıtım yapılacağını belirtti.

Aşılar Ulusal Aşılama Komitesi tarafından hazırlanan protokole göre yapılacak, önce vakalarla ilgilenen sağlık uzmanları ve maymun çiçeği hastalarının temaslılarının yakınlarına aşı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından cumartesi günü duyurulan iki yeni vakayla ilgili olarak Elena Panayiotopoulou, vakanın takibinin tamamlandığını ve hastaların temaslılarının istemeleri halinde sağlık uzmanlarından sonra aşılanabileceklerini duyurdu.

Maymun çiçeği aşısı yapacak merkezlerin gelecek hafta açıklanacağını bildiren Panayiotopoulou, iki aşamalı aşının 28 günlük süresi olduğunu ve çiçek hastalığı aşısı gibi aşılama yapılacağını kaydetti.

Imvanex isimli çiçek hastalığı aşısı, yetişkinleri maymun çiçeği hastalığından da koruyor.

Panayiotopoulou, çiçek hastalığı virüsüyle maymun çiçeği hastalığının birbiriyle ilgili olduklarını, bir kişinin bu aşıyı olması durumunda vücudun antikor üreteceğini, dolayısıyla hâlihazırda olan antikorların virüsle savaşacağını, bu şekilde aşılanmış kişinin virüse karşı bağışıklığı olacağını anlattı.

Geçmişte çiçek hastalığı aşısı olanların, bağışıklık artırıcı olarak bir doz aşı olabileceğine dikkat çeken Elena Panayiotopoulou, maymun çiçeği hastalığının Covid-19’la karşılaştırılamayacağına ve aşının tüm toplum için olmadığına açıklık getirdi.

Tecovirimat ilâcı konusunda da Panayiotopoulou, bu ilâcın bir anti-viral olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylandığını, maymun çiçeği virüsü olan kişilerin tedavisinde kullanılabileceğinin düşünüldüğünü, Kıbrıs’ın ilâcı tedarik etmek için ortak prosedüre katıldığını açıkladı.