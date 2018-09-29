'Medicane' kasırgası nedir, Türkiye'yi ne zaman etkileyecek?

T.C Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Akdeniz'de oluşan ve Kırbaç Kasırgası olarak da adlandırılan tropik fırtınanın Pazar günü Türkiye'nin Batı kesimlerini etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Meteorolojinin internet sitesinde, Pazar günü için dün üç tane uyarı birden yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe günü yaptığı açıklamada Orta Akdeniz'de bir alçak basıncın oluşmaya başladığını ve tropik fırtınaya dönüşebileceğini söylemiş ancak yönü ve şiddetine yönelik tahmin yapmanın zor olduğunu belirtmişti.

Dün ise yapılan son tahmin modellerine göre, kasırganın Pazar günü Türkiye'nin Batı bölgelerini etkileyeceği anlaşıldı ve fırtına ile yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji dün yayımladığı uyarılarda, Ege Bölgesi ve Marmara'nın batısında şiddetli fırtına ve aşırı yağış beklendiğini söyledi.

Başta Ege Bölgesi olmak üzere birçok ilde bir dizi önlem alındı.

Meteoroloji nereler için ne uyarısı yaptı?

Meteroloji Genel Müdürlüğü, tropik fırtınayla ilgili dün üç uyarı birden yayımladı.

İlk yayımlanan uyarıda, kasırganın Pazar günü sabah saatlerinde Kıyı Ege'den Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi.

Rüzgarın Pazar sabahı Güney Ege, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında 60-80 kilometre hızla esmesinin ve Kıyı Ege'de de 90-120 kilometre hıza sahip şiddetli fırtına görülmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Bu uyarıyla aynı zamanlarda ikinci bir uyarı daha yapıldı ve Ege Denizi'nde "çok şiddetli", Marmara ve Batı Karadeniz'de de "kuvvetli" fırtına beklendiği belirtildi.

Üçüncü uyarıda da Türkiye'nin Batı bölgelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de fırtınanın Pazar günü Muğla'da en çok Marmaris, Bodrum, Datça ve Milas bölgelerinde etkili olacağı ve fırtınanın saatte yer yer 120 kilometreye, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği uyarısı yaptı.

Oluşan sistem nedir?

Akdeniz'de oluşan tropik fırtınaya Medicane kasırgası adı veriliyor. Bu, Akdeniz'e özgü bir hava olayı ve en sık Eylül'den Ekim geçiş dönemlerinde görülüyor.

Bu sistem, deniz üzerinde oluşuyor. Akdeniz'de de iki noktada ortaya çıkıyor.

Bunlardan ilki Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın doğu kıyıları. Diğeri de İtalya ile Yunanistan arasında kalan İyon Denizi'nin olduğu bölge.

Türkiye'yi de vurması beklenen kasırga, İyon Denizi'nde oluştu. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle sistemin etki alanının da genişlediğine dikkat çekiyor.

Bu sistemler deniz suyu sıcaklığıyla besleniyor. Bu nedenle de denizin üzerine dolaştıkça gücünü artırıyor.

Bu sistem, kuvvetli yağış ve şiddetli fırtınayı beraberinde getiriyor.

Meteoroloji uzmanları, sistemin Yunanistan anakarası üzerinden geçtiği için şiddetinin nispeten azalarak Türkiye'ye ulaşacağını söylüyor.

İzmir, fırtınadan en çok etkilenmesi beklenen şehirler arasında yer alıyor

Hangi önlemler alındı?

Kasırga uyarısının yapılmasının ardından özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde bir dizi önlem alındı.

Fırtınanın en çok etkilemesi beklenen şehir olan İzmir'de Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İZSU, İtfaiye, Fen İşleri ve İZBETON gibi ilgili birimlerini 24 saat görev yapacak hale getirdi ve nöbetçi ekipler görevlendirileceğini açıkladı.

İzmir Valiliği İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu ve 17 maddelik önlem ve uyarı listesi hazırlandı. tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 17 maddelik önlem listesi hazırladı.

Ayrıca kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı gönderilerek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin tüm izinleri 2 Ekim Salı gününe kadar iptal edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, araçların varsa garajlara, yoksa da bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa park edilmesi, balkon ve çatılarda sabitlenmemiş malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi ve dışarı çıkıldığında bina ve ağaçlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Aydın'da dokuz acil müdahale noktası oluşturulurken, Balıkesir'de de mevcut yağmur suyu menfez ve ızgara kanalizasyon hatlarında taşmaların meydana gelmemesi için temizlik çalışmaları yapıldı.

Aydın'a bağlı Kuşadası'nda da Liman Başkanlığı, 29-30 Eylül'de teknelerin denize açılmasını yasakladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada da Marmara'da rüzgarın Pazar sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabahtan itibaren de güneybatıdan saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, zaman zaman saatte 90 kilometreyle kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Bununla birlikte İstanbul için riskin çok büyük olmadığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yaptığı açıklamada, ilk etkilenecek bölgenin Ege'nin güney kesimleri ile Marmaris, Fethiye ve Antalya'nın batısı olacağını söyledi.

Tek, "İstanbul ve Marmara için çok büyük riskler gözükmüyor. Marmara'nın daha çok güney kesimlerinde bu riskli hava kendini gösterecek, daha çok da yağışlar şeklinde özellikle Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerinde kuvvetli yağışlar oluşturması çok kuvvetle muhtemel. İstanbul'da yine yağmur şeklinde yağış alacak yerler arasında. İstanbul'da fırtına oluşmayacak" dedi.