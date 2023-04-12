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Meksika’da 18 çukurdan 20’den fazla ceset çıkarıldı

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Meksika’da 18 çukurdan 20’den fazla ceset çıkarıldı
Meksika’da 18 çukurdan 20’den fazla ceset çıkarıldı

Meksika basınında çıkan habere göre, Cordoba kentinde bir süredir uzman köpekler eşliğinde kazı yapan ekipler, çok sayıda ceset tespit etti.


18 çukurda yapılan kazılarda 20’den fazla cesedin bulunduğu, 22 çukurda da incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.


Eyalet Başsavcılığından (FGE) yapılan açıklamaya göre, çıkarılan cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.


Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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