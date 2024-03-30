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Merit, yardım elini Lefkoşa’ya da uzattı

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Merit Otellerinin ülkemizdeki okulların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı sosyal sorumluluk projesi genişleyerek devam ediyor.
Merit, yardım elini Lefkoşa’ya da uzattı

Merit Otellerinin ülkemizdeki okulların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı sosyal sorumluluk projesi genişleyerek devam ediyor.

 

Girne bölgesindeki 7 okulun yöneticilerinden gelen talepler doğrultusunda 10 Milyon TL’yi bulan yardımın ardından Merit Otelleri yardım elini Lefkoşa’ya da uzattı. Atatürk İlkokulu ve Esin Leman Lisesi Müdürlükleriyle görüşülerek acil ihtiyaçlarının tespitinin ardından, bu eksikliklerin giderilmesiyle öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağlandı.

 

Atatürk İlkokulu’na park

Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Atatürk İlkokulu’nda öğrencilerin en önemli ihtiyacı doğrultusunda okula çocuk parkı yapıldı.

 

Çocuk parkının kurulumundan sonra okula ziyarette bulunan Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz ve Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök, çocukların sevincine ortak oldular. Öğrencilerin kalp şekli çizecek şekilde dizilerek teşekkürlerini ifade etmeleri Merit Otellerinden gelen heyeti çok duygulandırdı.

 

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocukların mutluluğuna böyle tanıklık ettikçe, yürütülen sosyal sorumluluk projesinin ne kadar yerinde olduğunun görüldüğüne vurgu yaparak her bir çocuğun yüzünün gülmesi için Merit ailesi olarak yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

 

Atatürk İlkokulu’nda çocuk parkının yanında öğrencilerin su ihtiyacını giderdikleri çeşmelerin tamir ihtiyacı ve her spor dalında etkinlik yapmak isteğini dile getirilen öğrencilerin top ihtiyacı da karşılandı.

 

Esin Leman Lisesi’ne müzik sistemi

 

Lefkoşa’nın yeni okullarından Esin Leman Lisesi’nin ihtiyacı olan müzik ve ses sistemi Merit Otelleri tarafından karşılandı. Öğrencilerin sosyal aktivitelerini verimli yürütmesi ve müzik yapma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayan yardımla öğrenciler, dersler dışında sosyal aktivitelerde daha etkin olmaya başladı.

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