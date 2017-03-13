Merit Yeşilova Süper Lig’de

Yer: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı
Hakemler: Hasan Eriş, Sabriye Atikoğlu, Fatih Bardakçıoğlu
Mesarya: Ahmet, Nahit,(Mustafa), Emre, (Halit), Süleyman, (Raşit) , Ramadan, Seyhan, Efithamitos, Mehmet, Ekrem, Eren, Şevki.
Merit Yeşilova: Hasan Piro, Memduh, Okan, Bayram, Aksel, Talat, (Abdullah), Cenker (Gökhan),Yasin Doğan, Fırtına, Turgut Kaçar (Cevdet) İsmail Uçar.
Goller: Dakika 18 Aksel, dak. 58 Turgut, dak. 68 Yasin
K-Pet Birinci Lig’de bugün oynanan karşılaşmada Merit Yeşilova deplasmanda Mesarya spor’u 3-0 yenerek ligin bitimine iki hafta kala Süper Lig’e yükselen ilk takım oldu.
Dk.18: Aksel ceza sahası içinden vurdu Merit Yeşilova 0-1 öne geçti.
İlk yarı 0-1 Merit Yeşilova’nın üstünlüğü ile kapandı.
Dk.58: Turgut Kaçar yakın mesafeden topu ağlara gönderdi skor 0-2 oldu.
Dk. 68: Yasin Kaleci Ahmet’i çalımladı vurdu 0-3 oldu.
Karşılaşmayı 0-3 kazan Yeşilova Süper Lig’e yükseldi.
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