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Messi’den Ronaldo yorumu: Rekabet, kariyerlerimizin gelişmesine yardımcı oldu

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Lionel Messi, yedinci Ballon d’Or ödülünün ardından France Football dergisine bir röportaj verdi. Arjantinli yıldız, Cristiano Ronaldo ile olan rekabetine ve Diego Maradona kıyaslanmalarına da değindi.
Messi’den Ronaldo yorumu: Rekabet, kariyerlerimizin gelişmesine yardımcı oldu

Lionel Messi, yedinci Ballon d’Or ödülünün ardından France Football dergisine bir röportaj verdi. Arjantinli yıldız, Cristiano Ronaldo ile olan rekabetine ve Diego Maradona kıyaslanmalarına da değindi.

Messi, kariyer gelişiminde Ronaldo ile birbirlerine yardım ettiklerini belirtirken, asıl motivasyonunun Portekizli yıldızı yenmek olmadığını söyledi: “Her zaman kendimi geliştirmek istedim, başkalarının ne yaptığına bakmadım. Birkaç yıl aynı ligde olduğumuz için Cristiano ile rekabet vardı. Bu harikaydı ve kariyerimizde gelişmemize yardımcı oldu. Sadece olabileceğimin en iyisi olmak istedim. Hiçbir zaman tarihin en iyisi olduğumu söylemedim ve bunu düşünmemeye çalışıyorum. En iyilerden biri olarak görülmek yeterli ve asla hayal bile edemeyeceğim bir şey.

34 yaşındaki oyuncu, Maradona ile kıyaslanmasına ise şu yorumu yaptı: “Kendimi hiçbir zaman Maradona ile kıyaslamadım. Geçmişte bazı eleştiriler beni rahatsız etse de bu karşılaştırmalara hiç dikkat etmedim. Zor zamanlar geçirdim. Sık sık beni sinirlendiren eleştiriler alıyorum ama onlar soyunma odasında kalıyorlar orada özel olarak kalmalılar.

Messi. bu yıl transfer olduğu PSG’de neden 30 numaralı formayı giydiğini ise şöyle anlattı: “10 numara Neymar’ındı ve ben yardım etmek için yeni bir takıma geliyordum. Bana teklif etmesi inanılmazdı. Bunu bekliyordum çünkü Neymar’ı iyi tanıyorum. Barcelona’da birlikte zaman geçirdik ve çok iyi arkadaşız. Ama 10 numarayı giymesinin daha adil olduğunu düşündüm. Bu yüzden hoşuma giden farklı bir numara seçtim.”

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