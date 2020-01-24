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Mete Adanır futbol turnuvası yapılıyor

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Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi ile Mete Adanır Vakfı’nın ortaklaşa kararı ve işbirliği neticesinde 9 Şubat’ta Mete Adanır Futbol Turnuvası düzenleniyor.
Mete Adanır futbol turnuvası yapılıyor

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi ile Mete Adanır Vakfı’nın ortaklaşa kararı ve işbirliği neticesinde 9 Şubat’ta Mete Adanır Futbol Turnuvası düzenleniyor.

20 Ocak 1989 tarihinde elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden ve geçtiğimiz gün 31.ölüm yıldönümünde anılan futbol elçisi Mete Adanır için alt yapı futbol turnuvası düzenleniyor. Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi ile Mete Adanır Vakfı’nın ortaklaşa kararı ve işbirliği neticesinde 9 Şubat’ta yapılacak olan turnuvada U9 ve U11 takımları mücadele edecek. Turnuvaya Doğan Türk Birlği, Çetinkaya, Binatlı ve Yonpaş Dumlupınar takımları katılacak.

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