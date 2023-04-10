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Meteoroloji açıkladı...İşte en çok yağış alan bölgeler...

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde ortalama 1 kg yağış kaydedildi.
Meteoroloji açıkladı...İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Koruçam, Selvilitepe, Kozanköy, Kalkanlı, Gemikonağı ve Çamlıbel’e 1 kg yağmur düştü.

Diğer yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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