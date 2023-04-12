Metgin Ünilig’de “final four” zamanı

METGİN Ünilig’de final-four heyecanı yaşanacak.
UKÜ Arena’nın ev sahipliği yapacağı final four’da mücadele Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile de Rauf Denktaş Üniversitesi takımları arasında geçecek.
İlk maçlar 14 Nisan Cuma akşamı saat 18.00’den itibaren oynanacak.
Organizasyonda şampiyon 16 Nisan Pazar belli olacak.
Saat 20.00’de başlayacak final BRT 2’den naklen ekranda olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.