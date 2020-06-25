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Metin Hara hakkında zorla getirme kararı

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Metin Hara hakkında zorla getirme kararı
Metin Hara hakkında zorla getirme kararı

‘Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan yargılandığı davanın duruşmalarına katılmayan yazar Metin Hara hakkında, zorla getirme kararı çıkarıldı.

Düşünce gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına da katılmadı.

İstanbul 16. Asliye ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Metin Hara'nın avukatı hazır bulundu. Hara'nın avukatı, "Kovid-19 nedeni ile müvekkilimiz katılmak istemedi. Gelecek celse hazır edeceğiz" dedi. 

Mahkeme, çağrıldığı halde ilk duruşmaya da katılmadığını dikkate alarak Hara hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Temmuz 2017'de Hara hakkında BİMER'e şikayette bulunulduğu, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığının bildirildiği anlatılıyor.

İddianamede, BİMER ihbarı üzerine Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketini inceleyen Beşiktaş Kaymakamlığının, şirketin faaliyet izninin bulunmadığını, Hara'nın hekim diploması olmadığını, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikası olmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığını tespit ettiği aktarılıyor.

 

 

 

İş yerini mühürleyen kaymakamlığın Hara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edilen iddianamede, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olan Hara'nın, "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı kaydediliyor.

 

İddianamede, Hara'nın, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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