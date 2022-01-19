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Metsola “AB’nin Kıbrıs Sorununun Çözümünde Belirleyici Rol Oynaması Gerektiğini” Savundu

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Metsola “AB’nin Kıbrıs Sorununun Çözümünde Belirleyici Rol Oynaması Gerektiğini” Savundu
Metsola “AB’nin Kıbrıs Sorununun Çözümünde Belirleyici Rol Oynaması Gerektiğini” Savundu

Avrupa Parlamentosu yeni Başkanı Roberta Metsola, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında belirleyici rol oynaması gerektiğini öne sürdü.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Metsola düzenlediği basın toplantısında yöneltilen soruları cevaplandırırken, Kıbrıs sorununun, Avrupa’nın deneyimini kullanarak belirleyici rol oynaması ve BM himayesindeki çabalara katkı koymasıyla çözülmesi gerektiğini” savundu.

Metsola “Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece asla gerçekten tam olamayız” dedi ve Avrupa’nın bir savaş mirası olduğunu ancak aynı zamanda tedavi mirasına da sahip olduğunu söyledi.

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