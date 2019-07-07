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Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan

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Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan
Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan

Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan  oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyriakos Mitsotakis'i Yeni Demokrasinin zaferini kutlayan ve ülkedeki hükümeti devralması için iyi başarılar dileyen ilk kişi oldu. 

Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı'na sıcak bir şekilde teşekkür etti ve uluslararası hukuka saygı ve her iki halk için de yararlı olan samimi bir diyalog temelinde Yunan-Türkiye ilişkilerini yeniden başlatmayı dört gözle beklediğini vurguladı.

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