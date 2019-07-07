Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyriakos Mitsotakis'i Yeni Demokrasinin zaferini kutlayan ve ülkedeki hükümeti devralması için iyi başarılar dileyen ilk kişi oldu.