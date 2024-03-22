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Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı:En az 40 ölü var!

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Salon yakınlarındaki Crocus Belediye binasında da patlama meydana geldi
Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı:En az 40 ölü var!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Öte yandan konser salonun yakınlarındaki Crocus Belediye binasında patlama yaşandığı bildirildi. Rus basınında yer alan haberlere göre 40 ölü, 100'den fazla yaralı var. 

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Tass haber ajansı, saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu Crocus Belediye binasında da patlama yaşandığını bildirdi.

RIA Novosti haber ajansı, kamuflaj giymiş en az 3 kişinin silahla ateş ettiğini söyledi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, saldırıda 40 ölü, 100'den fazla yaralı var. 

İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu bildirilirken, Moskova Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Olay yerine 50'den fazla ambulans gönderildiği söylendi.

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