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Muaythai çalışmaları başladı

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Muaythai çalışmaları başladı
Kickboks Federasyonu’nun bünyesine alınan Muaythai sporunda çalışmalara başlandı

Kursa KKTC’li sporcu, antrenör ve hakmelerin yanında Türkiye’den 40 antrenör katılıyor. Kurslar, Türkiye Cumhuriyeti MMA Federasyonu yetkilileri tarafından veriliyor

KKTC Kickboks Federasyonu ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan Spor Alanında İşbirliği Protokolü gereği Muaythai Sporcu, Antrenör ve Hakem Gelişim Kursu Lefkoşa Atatürk Sporcu Eğitim merkezinde başladı.

01-08 kasım tarihleri arasında düzenlenen kursa KKTC’li sporcu, antrenör ve Hakemlerin yanında Türkiye’den 40 antrenör de katılıyor.

Kursu Türkiye Cumhuriyeti MMA Federasyonu adına Federasyon Başkan Ali ARIK adına Federasyon Başkan Ali ARIK Teknik Direktör Yasin URLU, Teknik Direktör Yılmaz Çeken, Teknik Direktör Halis Avşar ve Merkez Hakem Yürütme Kurulu Başkanı Hamit Durmaz tarafından veriliyor.

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