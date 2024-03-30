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Murat Şenkul: Kaldırımlarda düzenlemeye gidiyoruz

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaldırımlarda düzenlemeye gittiklerini açıkladı.
Murat Şenkul: Kaldırımlarda düzenlemeye gidiyoruz

Şenkul'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Geçen hafta bu noktada bir gencimizi kaybettmiştik.

Hafta içerisinde birçok duyarsız sürücü yatık bordürleri de fırsat bilerek bu noktada araç park ederek yayaları yola inmeye zorlayan davranışlarda bulundu.

Kimilerine ceza yazsak da bunun tamamı ile önünü almak için hem kaldırımı yükselttik hem de kaldırıma park etmemeleri için demir baba koyduk.

Bu tip önlemler belediyecilik açısından sorunlu olsa da, birlikte yaşadığımız bazı insanlardan vatandaşımızı korumak için yapmak zorunda kalıyoruz.

Önümüzde günlerde Salih Miroğlu Caddesinde eski Nusmar sonrası Zeytinlik köyüne doğru yolun güneyindeki kaldırım da yol boyunca demir babalar konularak olması gerektiği gibi sadece yayaların kullanabileceği şekle sokulacaktır.

Yine gelecek hafta Okullar bölgesinden başlayarak yükseltilmiş yaya geçitlerini de uygulamaya başlıyoruz.

Mete Adanır, Bedrettin Dalan caddelerindeki dükkan ve garaj glriş çıkışlarını, park etme şekillerini ve kaldırım işgallerini gidermek için de düzenlemeye gideceğiz.

Bunun yanında kaldırımları kullanılmaz hale sokan, ağaç, tabela, elektrik ve telefon kutularının da yerlerini yeniden gözden geçirip gereğini yapacağız.

Bu noktada tüm vatandaşlarımızdan kaldırımların yayalar için olduğu gerçeğini sürekli akıllarında tutmasını istiyoruz çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ❤️

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