Murat Şenkul: Şehir geneli asfalt yama çalışmaları devam edecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyenin ilerleyen günlerde yapacağı çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyenin ilerleyen günlerde yapacağı çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı. Şenkul yaptığı açıklamada, Girne genelinde asfalt yama çalışmalarının devam edeceğini ve Girne Liman yolunda yaşanan trafik yoğunluğunu sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İşte açıklama;

Girne’ye dair önümüzdeki 15 günde yapılacak işlerin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

-KTEV Hasan Cafer İlkokulu ve Yakın Doğu kolejinin trafik yükünü çeken Orkide sokak yolunu genişletecek şekilde yeni asfalt dökümü yapılacak.

-KTEV Hasan Cafer İlkokulu ile Ozanköy Çemberi (Circle Market Yanı) arasındaki toprak alan asfalt yol olarak düzenlenecek.

-Şehir geneli asfalt yama çalışmaları devam edecek.

-Turizm Limanındaki paydaşlarla bugün yaptığımız toplantı sonucu aldığımız kararları hayata geçirerek özellikle hafta içi liman yolunda yaşanan trafik yoğunluğunu ve liman içindeki araç kaosunu sonlandırmayı hedefliyoruz.

-Kaşgar bölgesinde yaşayan insanlarımız ile yaptığımız toplantılar neticesinde bölgede yapmayı öngördüğümüz gelişmeleri hayata geçirerek hem bölgenin temizliğine hem de orada yaşayan insanlarımızın huzuruna katkı yapmayı hedefliyoruz.

-Özellikle Girne Çarşısında zaman zaman yağmur kanallarından gelen kötü kokuyu önlemek adına yaptığımız ilaç ve sokak parfümü denemesi bizi tatmin etmiştir.

Önümüzdeki günlerde yağmur kanallarına düzenli şekilde ilaç ve sokak parfümü uygulaması yapacak mekanizmayı hayata geçirecek çarşıdaki kötü kokuyu önlemeyi hedefliyoruz.

-Kordon boyunda Dallas Büfe yanındaki çocuk parkını sponsor desteği ile yurtdışından getirdiğimiz yeni oyun grupları ile yenileyerek bölgeye yakışır hale getiriyoruz.

-Zeytinlik parkındaki spor alanının etrafını kapatarak hem çocuklarımızın daha güvenli spor yapmasını sağlayacağız hem de gece park kapandıktan sonra ısrarla bölge halkını rahatsız edecek şekilde hareket eden kişilere önlem almış olacağız.

-Girne genelindeki birçok çocuk parkında oyuncak değişimleri ve eklemeleri yapılması planlanmıştır.

-Dr. Fazıl Küçük çemberinden sonra Ozanköy çemberinde de peyzaj çalışmaları başlamıştır.

Buradaki çalışmalarda da sponsor desteği alarak bütçeye ekstra yük getirmemeyi planlamaktayız.

-Son olarak Karayolları ve Kıb-Tek ile birlikte Girne Çevre yolu ve Dr.Fazıl Küçük çemberi çevresindeki anayolları aydınlatma adına 1 hafta sürmesi beklenen çalışma bugün itibarı ile başlamıştır, hedefimiz ciklostan dönüp Girne’mizi gördüğümüz noktadan Hasan Uzun Petrol önündeki çembere kadar olan yolun tüm aydınlatma sorununu gidermektir.

Tüm bunların yanında ot temizliği, haşere/sinek ilaçlama gibi faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Bu konularda göreve geldikten sonra fark ettiğimiz geçmişe dair organizasyon eksikliklerini giderme adına gelecek yılı şimdiden planlamaya başladığımızın bilinmesini istiyoruz.

Birçok devlet kurumunda olduğu gibi bazı belediye çalışanlarımızın da yazın rehavetine kapıldığını sizlerden gelen şikayetlerden anlamaktayız ve bu bizi üzüyor.

Belediyemizde mevcut düzene ayak uydurma gibi bir niyetimiz olmadığını, tam aksine bu yapıya isyan olarak bu görevlere talip olarak göreve geldiğimizin vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz.

Girne Belediyesi yılın 365 günü hizmet verecek kapasitedir ve bu kapasiteyi %100 aktif etmek için ne gerekirse yapacağımızından kimsenin şüphesi olmasın.

Mesajı olan herkesin alması dileğiyle hepimize kolay gelsin diyoruz.#devam