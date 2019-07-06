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Müstakbel Yunan başbakanı, Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak

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Yunanistan'da seçimi kazanması beklenen Yeni Demokrasi'nin lideri Mitsotakis öncülüğünde kurulacak yeni hükümet, dış politika konularına ve özellikle Türkiye ile olan Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak.
Müstakbel Yunan başbakanı, Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak

Nikolaos Stelya  nstelya@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – Yunanistan’daki erken milletvekilliği seçimlerinde son anda kayda değer bir siyasi gelişme yaşanmazsa kamuoyu araştırma şirketlerinin verilerine göre muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi dört yıllık bir aradan sonra tekrardan iktidara dönmüş olacak. Son anketler Kiriakos Mitsotakis önderliğindeki partinin büyük bir oy farkı ile seçimleri Alekis Çipras liderliğindeki Syriza’nın önünde, birinci parti olarak tamamlayacağını gösteriyor.

Yeni Demokrasi’nin pazar akşamı sandıktan tek başına iktidar başarısı ile çıkması durumunda Mitsotakis’in komşu ülkenin yeni kabinesini çok kısa bir sürede açıklaması bekleniyor. Yeni hükümetin kurulması ile beraber Mitsotakis ,Yunanistan ekonomisini yakından alakadar eden bir dizi neoliberal önlemler üzerinde yoğunlaşacak. Diğer yandan yeni hükümet, dış politika konularına ve özellikle Türkiye ile olan Ege ve Kıbrıs meselelerine odaklanacak.

 

İLK ZİYARET TÜRKİYE’YE OLABİLİR

Yeni Demokrasi kaynaklarından ulaştığımız bilgiler, Mitsotakis’in başbakan olması durumunda Ankara ile yakın temas içerisine gireceğini gösteriyor. Sandıkların açılmasına ramak kala Yunanistan basınına konuşan Mitsotakis, başbakan seçilir seçilmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyalog arayışı içerisine gireceğini açıklamıştı.

Atina’daki siyasi kaynaklar, bu diyalog arayışının iki başkent arasındaki olası yeni iktidarı kutlama mesajları çerçevesinde başlayabileceğini gösteriyor. Ankara’dan gelecek sıcak mesajlarla beraber Mitsotakis yurt dışı seyahatlerinden ilkini Türkiye’ye gerçekleştirebilir.

Ankara ile kurulacak olan yeni iletişim köprüleri aracılığı ile Yeni Demokrasi iktidarı Ege Denizi’nde tehlikeli seviyelere tırmanan gerginliği kontrol altına almak için gayret sarf edecek.

KIBRIS’TA YENİ SÜREÇ

Yeni Demokrasi’yi yakından takip eden kaynaklar, “Mitsotakis’in odağında sadece Ege konuları bulunmuyor. Müstakbel başbakan Kıbrıs’ta yeni bir çözüm süreci istiyor” diyerek Atina’daki olası iktidar değişimi ile beraber Kıbrıs’ta yeni bir sürecin başlayabileceği olasılığına dikkat çekiyor.

Mitsotakis’in yurt dışına ziyaretleri çerçevesinde ilk duraklarından bir tanesi Lefkoşa olacak. Bu ziyarette Mitsotakis, Kıbrıs Rum liderliği ile beraber yeni bir çözüm süreci için düğmeye basacak.

Halihazırda Kıbrıs Rum liderliği BM Genel Sekreteri’ne göndermiş olduğu bir mektup ile yeni zirve talebinde bulundu. Kıbrıs’ta iki lider geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirmiş oldukları telefon görüşmesinde ise yakın zamanda tekrardan bir araya gelme kararı almıştı.

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