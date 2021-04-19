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“Müzikal Deneyimler 4” Etkinliği Çocuklar Yararına Yapılıyor

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“Müzikal Deneyimler 4” Etkinliği Çocuklar Yararına Yapılıyor
“Müzikal Deneyimler 4” Etkinliği Çocuklar Yararına Yapılıyor

Öğretmen ve öğretmen adaylarının katılım gösterebileceği “Müzikal Deneyimler 4” eğitimi 22 Nisan Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenecek olup, elde edilecek gelir ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocukları yararına bağışlanacaktır.

Yurtdışında aldığı eğitimi ve katıldığı uluslararası birçok kurs sayesinde muhteşem bir eğitim ve deneyime sahip müzik öğretmeni Zehra Onbaşı Yılmaz’ın organize ettiği ve 4 ile 11 yaş arası çocuklara yönelik Orff, Kodály ve Dalcroze metot/yaklaşımları ile düzenlenmiş müzik dersi etkinlik örneklerinin yer alacağı “Müzikal Deneyimler 4” eğitimi hem öğretmen ve öğretmen adaylarına güzel bir kazanım olacak hem de Kemal Saraçoğlu Vakfı’na katkı sağlayacaktır.

Eğitim, pandemi önlemleri çerçevesinde Zoom programı üzerinden verilecektir. Katılım ücreti 100TL olan etkinliğin son kayıt günü 21 Nisan Çarşamba olarak duyurulmuştur. Bilgi ve kayıt için kişiler dilerlerse eğitmene +90 (533) 844 11 79 numaralı whatsapp hattından ya da “Müzik Bavulu” isimli Facebook ve Instagram hesaplarından ulaşabilirler.

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