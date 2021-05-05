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Myanmar'da Darbe Yönetiminin Protestoları Bastırmak İçin Gözaltına Aldığı Genç Erkeklerin Kaybolduğu İddia Edildi

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Myanmar'da ordu yönetiminin, darbe karşıtı protestoları bastırmak için gözaltına aldığı genç erkeklerinin kaybolduğu ileri sürüldü.
Myanmar'da Darbe Yönetiminin Protestoları Bastırmak İçin Gözaltına Aldığı Genç Erkeklerin Kaybolduğu İddia Edildi

Myanmar'da ordu yönetiminin, darbe karşıtı protestoları bastırmak için gözaltına aldığı genç erkeklerinin kaybolduğu ileri sürüldü.

Associated Press ajansının özel haberine göre, ailelerin birçoğu, çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) da keyfi gözaltına alınan, çoğunun ailelerine veya avukatlarına erişimi bulunmayan 1000 çocuk veya gencin bilgisine sahip olduğu ifade edildi.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneğinin (AAPP) analiz ettiği veriler, darbenin yapıldığı şubat ayından bu yana dörtte üçü erkek olmak üzere en az 3 bin 500 kişinin gözaltına alındığını ortaya koyuyor.

Veri tabanına kaydedilen 419 erkeğin yaklaşık üçte ikisinin 30 yaşın altında, 78'inin de 13-19 yaşlarında olduğu belirtildi.

AAPP sözcüsü, gözaltındaki yaklaşık 2 bin 700 kişinin nerede tutulduğunun bilinmediğini aktardı.

AAPP yetkilisi Ko Bo Kyi de "Ordu sivilleri, işçileri ve çocukları düşmana dönüştürmeye çalışıyor. Eğer çocukları ve gençleri öldürebilirse, devrimi de öldürebileceklerini düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Gözaltında ölümlerle ilgili kanıt toplayan İnsan Hakları Grubu Fortify Rights'ın kurucularından Matthew Smith de "kitlesel ortadan kaybolmalara doğru sürüklendiklerini" belirterek "Yaygın ve sistematik keyfi gözaltıları belgeliyoruz ve görüyoruz." dedi.

Haberde, Yangon'da yaşayan ve erkek kardeşi kayıplara karışan 19 yaşındaki Shwe'nin hikayesine de yer verildi.

Shwe, semtlerindeki bir otomobil dükkanının genellikle gençlerin bir araya geldiği bir mekan olduğunu ve 21 Mart gecesi 15 yaşındaki erkek kardeşinin de her zaman olduğu gibi buraya gittiğini anlattı.

O gece Shwe, mekana doğru giderken dükkanın yağmalandığını, babasıyla kardeşini bulmak için dükkanı aradıklarını ancak hiçbir ize rastlamadıkları gibi yerlerin kana bulandığını gördüklerini aktardı.

Myanmar'da ordunun uzun zamandır demokrasi yanlısı hareketleri bastırmak ve korku aşılamak için keyfi gözaltılar yaptığı, genç erkekleri evlerinden, iş yerlerinden ve sokaklardan zorla aldığı, bazıların yaşamını yitirdiği, aralarında işkenceye uğrayanların ve kaybolanların bulunduğu iddia ediliyor.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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