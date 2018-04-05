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Namık Kemal Lisesi yanında tarikat

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Feminist Öğretmen İnisiyatifi: "Kendini sorumlu hisseden tüm kurum ve kuruluşları bu konuya gereken önemi vermeleri ve çalışma başlatmaları için yeniden uyarıyoruz"
Namık Kemal Lisesi yanında tarikat

Feminist Öğretmen İnisiyatifi Namık Kemal Lisesi civarında görülen sarıklı kişiler konusuna gereken önemin verilmesi ve çalışma başlatılması için yetkilileri uyardı:

"Çocuklarımızın, gençlerimizin düzgün, güvenli ve modern koşullarda eğitim almaları toplum olarak en büyük önceliğimizdir. Eski eser durumundaki bir binanın üzerine, çevresine nasıl müdahale yapıldığını ve bunun yasal olup olmadığını merak ediyoruz. Bu mekan vakıflara ait atıl durumdaki bir yer iken, tekke kısmı düzeltilip temizlendikten sonra yan kısımları halk kütüphanesine çevrilip yararlı bir mekan haline dönüştürülmüş ve önünden her geçtiğimizde kapısından öğrenciler çıkan bir kütüphane olmuştu. Son iki yıl gibi kısa bir sürede, nasıl tarikat yuvası durumuna gelindiğini hayretle ve tedirginlikle izlemekteyiz. Ders kitaplarinda bile eski eserler arasında yer alan bir yapının neden durduk yere canlandırıldığı ziyaret yerinden ibadet yerine dönüştürülüp neden girenin cıkanin belli olmadigi denetimsiz bir mekan haline geldigini kime soralim bilemiyoruz. Vakıflar İdaresinin de Eski Eserler Dairesinin de Kaymakamlığın da Eğitim Bakanlığının da gözünün önünde, modern eğitim standartlarını yakalamiş bir okulun kapısının dibinde, öğrencilerin bire bir temasta olacağı bir tarikat yuvasının temelleri atılıyor. Din istismarı ihtimali olan tarikat yuvalarının hiç bir okulumuzun yakınında bulunmaması gerektiğini defalardır haykırıyoruz. Gençlerimizi istismar edebilecek her türlü tehlikeli ve denetimsiz kişilerin okulların etrafından uzak tutulması için ciddi bir çalışma bekliyoruz. Kendini sorumlu hisseden tüm kurum ve kuruluşları bu konuya gereken önemi vermeleri ve çalışma başlatmaları için yeniden uyarıyoruz."

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