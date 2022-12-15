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Namsoy: Doğru gemi yıkılmaz

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Bağımsız Belediye Başkan adayı Fuat Namsoy seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Namsoy: Doğru gemi yıkılmaz

Namsoy, yükselen grafiklerinin, kendilerini ve projelerini halka doğru anlattıklarını gösterdiğinin altını çizerek; “Doğru gemi yıkılmaz, entrikalar, baskılar ve bel altı vurmaya çalışmalar bizleri yolumuzdan alıkoymayacak ve halkla birlikte 25 Aralık’ta ipi göğüsleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Namsoy; 51/95 Belediyeler Yasası’nın bir an önce tamamlanıp yürürlüğe girmesinin önemine değinerek personel intibaklarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Fuat Namsoy, personelin sosyal hakları, maaş düzenlemeleri, görevlendirmelerinin yanı sıra AL-BEL şirketinde çalışan personelin sosyal hakları, maaşları ve sendikal haklarının da kendileri için büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Göreve gelmeleri halinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile de çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Namsoy, “Personelin huzuru ve güvenliği bizim için önemlidir. Mutlu personel mutlu belde, mutlu halk demektir, dolayısıyla biz çalışanlarımızın huzuruna öncelik vereceğiz” dedi. 

Namsoy, insan, çevre ve sokak hayvanları odaklı projelerinin halktan ilgi gördüğünü belirterek mega projeler başta olmak üzere tüm projelerini hayata geçirmek ve bölgeyi insana, çevreye ve hayvana değer veren bir çekim merkezi haline getirmek için kazandıkları gün itibarı ile yoğun çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. 

Seçim sürecinin, kaybetme psikolojisine girmiş bazı kişilerin saldırganlaşması haricinde iyi geçtiğini belirten Namsoy bazı rakipleri için “Halkın kararına herkes saygı duymalıdır, agresifleşip saldırganlaşmak doğru değildir, seçim sonrasında da bir birimizin yüzüne bakacağız dolayısıyla rahat olun ve demokrasiye saygı duyun” şeklinde konuştu.

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