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Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi

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Narkotik operasyonunda Lefkoşa'da şüpheli G.C.A'nın aracında 90 gram hintkeneviri ve 20,400 TL ele geçirildi. Tutuklanan şahıs hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi

Lefkoşa'da Gerçekleşen Narkotik Operasyonunda Şüpheli Şahsın Aracında Büyük Çaplı Ele Geçirme

13 Aralık 2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda, G.C.A.(E-29)'nın kullanımındaki araç içerisinde ve üzerinde yapılan aramada dikkat çekici miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Toplam 90 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin, satışa hazır şekilde paketlenmiş olduğu belirlenirken, aynı operasyonda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20,400 TL nakit para da emare olarak alındı.

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