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NASA, Mars’ta oksijen üretmeyi başardı

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay aracı ‘Perseverance’, Mars’ta oksijen üretmeyi başardı. Böylece Mars’a insan gönderme hedefine doğru önemli bir eşik geçildi.
NASA, Mars’ta oksijen üretmeyi başardı

Oksijen üretme aracı MOXIE’nin başarısı, ‘Ingenuity’ adlı mini helikopterin 20 Nisan’da Mars’taki ilk uçuşundan bir gün sonra gerçekleşti.

NASA yetkilileri, MOXIE’nin bu süre zarfında bir astronotun 10 dakika boyunca kolayca nefes almasını sağlayacak kadar (5,4 gram) oksijen ürettiğini söyledi.

İlk denemede bilim insanları, cihazı maksimum kapasiteyle çalıştırmadı. Zira cihazın saatte yaklaşık 10 gram oksijen üretebileceği düşünülüyor.

‘Kritik bir adım’

Bir Mars yılına denk gelen 687 günlük süreçte dokuz deneme daha yapılıp maksimum verimin ölçülmesi planlar arasında.

NASA’nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürlüğü’nün yöneticisi Jim Reuter, “Bu, Mars’ta karbondioksiti oksijene dönüştürmede kritik bir ilk adım” dedi.

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