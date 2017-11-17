NATO: Erdoğan ve Atatürk'ü hedef seçen subay ve teknisyen kovuldu

NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk'ü düşman liderler arasında göstererek skandala yol açan teknisyen, resmin kime ait olduğunu bilmediğini öne sürerken, Erdoğan'ı düşmanla iş birliği içinde gösteren personel de görevden alındı.

NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Mustafa Kemal Atatürk'ü ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.

Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde 'Düşman Liderler Biyografisi' hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Olayın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini 'yanlışlıkla' yerleştirdiğini savundu.

Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı.

Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi.

ERDOĞAN İLE İLGİLİ OLAN SAHTE HESAP

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında 'Recep Tayyip Erdoğan' adlı sahte hesap açtı.

Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda 'düşman ülke liderleriyle' yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi.

Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu personel görevden alındı.

JWC Komutanı Andrzej Reudowicz, konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Vekili Rose Gottemoeller'in de 'çok üzgün' olduğunu belirten NATO yetkilisi, örgütün konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

ERDOĞAN: BÖYLE İTTİFAK OLMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç'te dün gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendi şahsının ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" ifadelerini kullanmıştı.