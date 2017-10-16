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"Naylon poşet kullanmaya son ver Dünya'nı kurtar"

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"Naylon poşet kullanmaya son ver Dünya'nı kurtar"
Çevreye duyarlılıklarıyla tanınan ve bugüne dek birçok etkinlik düzenleyen Her Daim Dostlar grubu, şimdi de naylon poşetlerin zararlarına dikkat çekip kağıt poşet kullanımını teşvik etmek için çalışma başlattı.

Her Daim Dostlar, Perşembe günü Gazimağusa'daki Perşembe Pazarı'nda 08.30-09.30 saatleri arasında özellikle marketlerde çok kullanılan naylon poşetlerin dünyaya ve doğaya zararlarını anlatacak; kağıt poşetler dağıtacak.
"Naylon poşet kullanmaya son ver Dünya'nı kurtar" sloganıyla yapılacak etkinliğe, “naylon poşetlerin doğaya verdiği zararın farkında olan” herkes davet edildi.

"ŞİMDİDEN KARAR ALINSIN, BİR YIL SONRA MARKETLERDE KULLANIMI YASAKLANSIN"

Her Daim Dostlar Grubu sözcüsü Yusuf Yüksel Şentuğ, ülkede artık naylon poşet kullanımını azaltıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını istediklerini ifade etti. Şentuğ, "Şimdiden karar alınsın, bir yıl sonra marketlerde kullanımı yasaklansın. Yasaklayamasak bile en azından parayla satılırsa belki insanların bu konudaki bilinçlerini çoğaltırız" dedi.

Şentuğ, naylon poşetler yerine doğa dostu malzemelerden üretilen poşetlere ve bez çanta türü seçeneklere yönelinmesini savunduklarını vurguladı.
Plastik poşetlerin sadece çevreye değil insan sağlığına da olumsuz etkileri bulunduğunu kaydeden Yusuf Yüksel Şentuğ, plastik poşetlerin imhası sırasında açığa çıkan gazların da, en az poşetlerin kullanımı kadar çevreye zarar verdiğini bildirdi.
 

DENİZDE 400, KARADA 800 YILDA YOK OLUYOR

Her Daim Dostlar Grubu sözcüsü Şentuğ, denizde 400, karada 800 yılda yok olabilen naylon poşetlerin bozulması sırasında tüm zararlı materyallerin toprağa ve suya geçtiğini belirterek bunun canlı yaşamını olumsuz etkilediğini anlattı.
 

Özellikle siyah plastik poşetlerin çöplerden elde edildiği için çok daha zararlı olduğunu; çağdaş ülkelerdeki gibi KKTC'de de naylon kullanımını en aza indirip, çevreci poşetlere geçilmesini istediklerini anlatan Şentuğ, "Plastik (naylon) poşetlerin doğamıza verdiği zararların farkında olan ve etkinliğimize destek vermek isteyen yurttaşlarımızı perşembe sabahı 08.30-09.30 saatleri arasında Gazimağusa'daki Perşembe Pazarı'na bekleriz" dedi.
 

Şentuğ, etkinlik için kağıt poşet hibe eden ve kendilerine destek veren Abatay&Son Ltd. direktörü Mehmet Abatay'a da teşekkür etti.

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