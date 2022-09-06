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NBA ne zaman başlıyor?

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Basketbol severlerin uzun zamandır merakla beklediği NBA yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu.
NBA ne zaman başlıyor?

Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen NBA'in yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu cevap arıyor.

Dünyanın en çok takip edilen basketbol ligi olan NBA 2022-2023 sezonunda yine basketbolseverleri ekrana kilitleyecek.

NBA'de, 2022-2023'ün maç takvimi ve maçların ne zaman başlayacağı belli oldu.İşte NBA'de yeni sezonun başlayacağı tarih..

Yeni sezon ne zaman başlıyor?

NBA'de yeni sezon 18 Ekim tarihinde başlayacak.Yeni sezonun ilk maçında Doğu Konferans'ında Philadelphia 76ers - Boston Celtics Batı Konferans'ında ise Los Angeles Lakers - Golden State maçları oynanacak.

Maçlar hangi kanalda?

NBA'de  2022-2023 sezonu maçları S Sport ve S Sport Plus kanallarında basketbolseverler ile bulaşacak.

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