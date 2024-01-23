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Netanyahu esirler serbest bırakılsa bile Gazze'ye saldırıları sürdürmeyi planlıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin, muhtemel bir anlaşmayla Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılsa dahi Gazze'ye saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını söylediği bildirildi.
Netanyahu esirler serbest bırakılsa bile Gazze'ye saldırıları sürdürmeyi planlıyor

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze'de tutulan esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

Netanyahu, Hamas ile ülkesi arasında varılacak muhtemel bir esir takası anlaşması kapsamında durdurulması beklenen saldırıları, esirler serbest bırakıldıktan sonra yeniden başlatmayı planladıklarına işaret etti.

Kendisiyle görüşenlerden birinin, "İsrail'in neden esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için saldırıları sonlandırmayı ve esirler döndükten sonra da yeniden başlatmayı kabul etmediğini sorması üzerine Netanyahu, "esirler serbest bırakıldıktan sonra savaşa devam etmeyi planlarken saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını" ifade etti.

Netanyahu, muhtemel bir anlaşma için ülkesinin anlaşmaya aracılık eden ABD, Mısır ve Katar'a esirler serbest bırakıldıktan hemen sonra anlaşmayı ihlal edemeyeceğine dair güvence vermesi gerektiğini söyledi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunuyor.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin dün İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak gelecek günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarılmıştı.

Hamaslı yetkililer ise kalıcı ateşkes dışındaki önerileri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu

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