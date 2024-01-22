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SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Netanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

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İsrail lideri, Hamas'ın şartlarını kabul etmenin "teslim olmak anlamına geleceğini" ifade etti
Netanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Hamas, serbest bırakılmaları için sundukları şartları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddetmesinin ardından İsrailli tutsakların evlerine dönme "ihtimali olmadığını" ifade etti. 

Netanyahu, Hamas'ın rehinelerin iadesi karşılığında Gazze'ye hakim kalmak ve İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini istediğini söylemişti. İsrail lideri, bu teklifi reddettiğini belirtti.

Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri, İsrail Başbakanı'nın Gazze'ye saldırılarını sonlandırmamasının "İsrailli esirlerin dönmesinin ihtimali olmadığı" anlamına geldiğini belirtti. 

Netanyahu, ülke içinde rehineleri geri getirmesi için giderek daha fazla baskıyla karşı karşıya kalıyor. Pazar günü yaptığı açıklamada Netanyahu, "Hamas'ın talepleri arasında güçlerimizin Gazze'den çekilmesi, tüm katil ve tecavüzcülerin serbest bırakması ve kontrolün Hamas'a bırakılması vardı" dedi. 

İsrail Başbakanı, "canavarlar" diye nitelediği Hamas'dan gelen böyle bir teklifi kabul etmenin "teslim olmak" anlamına geleceğini ve şartları "reddettiğini" ifade etti. 

Pazar akşamı, rehinelerin aileleri Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde eylemler düzenlemeye başladı. Eylemlerin, Başbakan rehineleri evine döndürecek bir anlaşmayı kabul edene kadar süreceği belirtildi. 

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