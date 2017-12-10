Netanyahu'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına tepki göstererek, "İsrail terör devletidir" açıklamasını yapan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından başlayan siyasi gerginlik sürüyor. Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'e yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Macron ile temasları sonrası ortak bir basın toplantısında konuşan Netanyahu, Erdoğan'ın kendilerine sözlü saldırıda bulunduğunu belirtti. İsrail Başbakanı, "Kendi ülkesindeki Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapseden, İran'a karşı uluslararası ambargoları delen, Gazze de dahil olmak üzere teröristlere destek veren ve masum insanları öldüren bir liderden ders almaya alışık değilim" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise açıklamasında, İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözüm gerektiğini vurguladı. Macron İsrail Başbakanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını onaylamadığını ilettiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı diğer yandan İsrail'in güvenliğine yönelik her türlü tehdidi kınadığını da söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Macron'un bu görüşmede Erdoğan'ın İsrail'i "terör devleti" şeklinde nitelendirdiği açıklamasına atıfta bulunarak, itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştirmişti. "Sözde ileri demokrasinin beşiği ülkelerde, ne yazık ki en temel hak ve özgürlükler fütursuzca katlediliyor" diyen Erdoğan, "Bizden, bu tabloya sessiz kalmamızı istiyorlar, köşemize çekilmemizi, adaletsizliğe boyun eğmemizi, çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi bekliyorlar, bizden değerlerimizi ayaklar altına alarak teslimiyet yolunu seçmemizi talep ediyorlar" diye konuşmuştu.

"Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymetiharbiyesi yoktur. Orayı başkent olarak ilan etmenizin, büyükelçilik binanızı oraya taşımanızın bizim nezdimizde bir kıymetiharbiyesi yoktur. Yok hükmündedir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar?" demişti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti: "Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmişti. İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşı sırasında aldığı Kudüs'ün doğu kesimini daha sonra ilhak etmişti. İsrail'in bütün Kudüs'ü ülkenin başkenti olarak kabul etme iddiası uluslararası topluluk tarafından tanınmıyor. Birleşmiş Milletler bütün Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Avrupa Birliği, Kudüs'ün statüsüyle ilgili anlaşmazlığa adil bir çözüm getirilmesi ve nihai statünün İsrail ile Filistinliler arasındaki doğrudan barış görüşmelerinde belirlenmesini talep ediyor.