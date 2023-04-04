New York'ta tarihi anlar: Eski ABD Başkanı Trump, resmen gözaltında

Trump, mahkeme salonuna geldikten sonra Gizli Servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti.
Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.
Mahkeme salonunda Trump'a hakim, kendisine okunan suçlamaları okuyacak ve dosyanın mührü okunacak. Trump'ın suçlamalar okunduktan sonra serbest bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Trump'ın, duruşma için tekrar hakim karşısına çıkmasına aylar olduğu öngörülüyor.
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