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Nicosia Motors Cup devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Nicosia Motors Cup devam ediyor.
Nicosia Motors Cup devam ediyor

KKTF tesislerinde gerçekleştirilen organizasyon çekişmeli maçlara sahne oluyor. Turnuvada 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;

 

12 YAŞ KIZ - Yarı Final

Beren Pilli - Beren Başaran: 1/6 2/6

İncilay Eren - Anastasiia Elshina: 0/6 0/6

 

12 YAŞ ERKEK - Çeyrek Final

Baran Başaran - Deniz Varoğlu: 6/2 6/3      

Poyraz Vural - Emre Aleks Kural: 6/0 6/0

Arel Şahin - Osman Aren Başaran: 6/2 6/2

Çağ Refikoğlu - Erdal Arabacıoğlu: 2/6 RT(Çağ Refikoğlu) 

 

16 YAŞ KIZ - Yarı Final

Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin: 6/7 3/6

 

16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)

Sevinç Oğan - Dinara Yorgancı: 6/3 4/6 4/10

Nehir Gürses - Enra Çakartaş                                  

Ivana Sılıch - Vera Gazi: 1/6 2/6

Servet Tel – Zarif Dayı           : W.O. (Servet Tel)

 

16 YAŞ ERKEK - Yarı Final

Akay Ali Sağkanat - Devin Bedevi: 6/0 6/0

Asım Aras Astan - Deniz Hüseyin Önen: 4/6 5/7

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