Nicosia Motors Cup devam ediyor

KKTF tesislerinde gerçekleştirilen organizasyon çekişmeli maçlara sahne oluyor. Turnuvada 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ - Yarı Final
Beren Pilli - Beren Başaran: 1/6 2/6
İncilay Eren - Anastasiia Elshina: 0/6 0/6
12 YAŞ ERKEK - Çeyrek Final
Baran Başaran - Deniz Varoğlu: 6/2 6/3
Poyraz Vural - Emre Aleks Kural: 6/0 6/0
Arel Şahin - Osman Aren Başaran: 6/2 6/2
Çağ Refikoğlu - Erdal Arabacıoğlu: 2/6 RT(Çağ Refikoğlu)
16 YAŞ KIZ - Yarı Final
Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin: 6/7 3/6
16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)
Sevinç Oğan - Dinara Yorgancı: 6/3 4/6 4/10
Nehir Gürses - Enra Çakartaş
Ivana Sılıch - Vera Gazi: 1/6 2/6
Servet Tel – Zarif Dayı : W.O. (Servet Tel)
16 YAŞ ERKEK - Yarı Final
Akay Ali Sağkanat - Devin Bedevi: 6/0 6/0
Asım Aras Astan - Deniz Hüseyin Önen: 4/6 5/7
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