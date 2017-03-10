Nijerya'daki Türk iş adamları FETÖ/PDY tehlikesini anlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Nijerya Şube Başkanı Öztunç, ülkede ticari faaliyet yürüten Türk iş adamlarının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gerçek yüzünü Nijeryalı yetkililere anlattıklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nijerya Şube BaşkanıHüseyin Öztunç, ülkede ticari faaliyet yürüten Türk iş adamlarının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gerçek yüzünü Nijeryalı yetkililere anlattıklarını söyledi.

Öztunç, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla beraberindeki MÜSİAD Nijerya Başkan Yardımcısı Adem Gürbüz, Genel Sekreter İsmail Babacan ve yaklaşık 20 Türk iş adamıyla ilk olarak Federal Başkent Bölgesi Valisi Muhammed Musa Bello'yu ziyaret ettiklerini belirtti.

Nijerya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEDAN) Başkanı Musa A. Musa ve Abuja Yatırımcılar Şirketi Başkan Yardımcısı Sani Yakubi ile de bir araya geldiklerini kaydeden Öztunç, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temasların sağlandığını anlattı.

Ülkede bir ticaret merkezi yapılması amacıyla Nijerya makamlarından arsa talep ettiklerini dile getiren Öztunç, birlikte sosyal projeler hayata geçireceklerini, SMEDAN yetkilileriyle yaptıkları görüşmede de mesleki eğitim merkezinin kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Temaslarda ayrıca Nijeryalı yetkililere, Anadolu Ajansı (AA) tarafından yayımlanan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını takdim ettiklerini ve 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ/PDY tehdidinin anlatıldığını söyledi.