Konuyu acil olarak ortaya koyan Nikos Anastasiades, dayanışma sözü alarak “bu konunun sonuç verici bir şekilde göğüslenebilmesi için Komisyon ve Avrupa Konseyinin Kıbrıs’a sunacağı pratikleri ve genel olarak önlemleri” beklediğini söyledi.



Nikos Anastasiades, gayrı resmi zirvede yaptığı konuşmada, yılbaşında Kuzey Afrika ile AB arasında yapılacak olağanüstü zirveye ve “Mısır’ın oynadığı önemli role” değindi. Strasburg’da 28’lerin katıldığı toplantısı sonrası basına konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiades, "Avrupalı ortaklarımız, bu tür akınların istikrarı nasıl etkilediği ve bu konuda Mısır’ın oynadığı rolü ilk kez anladılar. Toplantıda artan sığınma başvuruları nedeniyle Kıbrıs’ın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların işgal ve yasa dışı girişler ve uzun bölücü hatlar ve karşı karşıya bulunduğumuz zorluklar nedeniyle ortaya çıktığını anlatma fırsatına sahip oldum”.



Nikos Anastasiades, "Mülteciler yani göç akınları ve ekonomik mülteciler ve alınması gereken önlemler ışığında gerçekleştirilen Avrupa Konseyinin gayri resmi zirvesinin çok önemli olduğunu” vurguladı.



Nikos Anastasiades, May ile Brexit çerçevesinde Britanya üsleri konusunu ele aldı

-----------------

Nikos Anastasiades, Brexit konusundaki tartışmayla ilgili olarak gerek çarşamba akşamı gerekse perşembe günü Britanya Başbakanı Teresa May ile görüşme ve kendisiyle "Britanya üsleri bölgesinde yaşayan Avrupa vatandaşları için müktesebatın uygulanması gibi bazı açık konuları tartışma fırsatına sahip olduğunu ” söyledi.

“Bugün tartıştıklarımızdan sonra, üsler bölgesinde müktesebatın uygulanmasının üçüncü bir ülke tarafından değil AB üyesi olan "Kıbrıs Cumhuriyeti" tarafından kontrol edilmesi konusunda ortaya olumlu bir gelişme çıkacağı görüldü” diye konuşan Nikos Anastasiades aynı konuyu toplantı sırasında Michel Barnier ile de ele aldıklarını ve onu “Üsler ve Kıbrıslı Avrupa vatandaşları konusunda bilgilendirdiğini” kaydetti.



"Barnier tarafından yapılan bilgilendirmeden; ama daha çok bizi ilgilendiren konularda Britanya Başbakanı ile gerçekleştirdiğim görüşmeden çok memnun olduğumu söylemek istiyorum”.



Cumhurbaşkanı ayrıca 28’lerin dış sınırların güvenliği ve iç güvenlik, terörle mücadele siber güvenlik, yalan haberle (fake news) mücadele konularının ele alındığı tartışmalara da değinerek “üye olsun ya da olmasın her ülkede toplumlarda istikrarsızlık yaratan bu tür fenomenlerin önlenmesi için AB ve genel olarak devletlerin alması gereken önlemeler var” diye konuştu.



MED7 Toplantısı

-----------------

Nikos Anastasiades son olarak yedi Akdeniz devleti (MED7) üyesi olan yedi devlet liderinin de orada hazır bulunması fırsatıyla, gerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerekse İspanya, İtalya başbakanları, gerekse Portekiz, Malta ve Yunanistan başbakanlarıyla "Akdeniz ülkelerinin sorunlarını tartışmak amacıyla önemli bir zirvenin nasıl yeniden faaliyete geçebileceğini ele aldık” dedi ve sözlerine şunları ekledi:



"Kıbrıs’ın da yediler toplantısına katılması için çok yakından tarihin belirleneceğini ummak istiyorum. Genel bir kararlılık var, tüm üye devletlerin kararlılığı Akdeniz ülkelerinin karşı karşıya bulundukları sorunlarla ilgili yaratıcı bir kurumu sürdürecektir”.