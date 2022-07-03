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Nikos Nuris: Kıbrıs’taki göç sorunu sel boyutlarına ulaştı

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, göç sorununun faili olan Türkiye’ye, mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri hedef göstermeden veya bu ülkelere tavsiyeler vermeden, sert bir şekilde hitap etmesi yönünde Avrupa Birliği’ne çağrı yaptı.
Nikos Nuris: Kıbrıs’taki göç sorunu sel boyutlarına ulaştı

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, göç sorununun faili olan Türkiye’ye, mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri hedef göstermeden veya bu ülkelere tavsiyeler vermeden, sert bir şekilde hitap etmesi yönünde Avrupa Birliği’ne çağrı yaptı. Nikos Nuris, Kıbrıs’taki göç sorununun sel boyutlarına ulaştığını belirtti ve Kıbrıs için Yeşil Hat’tan gelen mülteci akımlarını kısıtlamaktan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kalma hakkı olmayan mültecileri geri göndermekten başka çıkış bulunmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği karşısında mültecilerin insan haklarıyla ilgili sözlerini tuttuğunu söyledi ancak adanın yerli halkının da insan hakları bulunduğuna dikkat çekti.

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