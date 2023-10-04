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Nitelikli Eğitim Öğretmenlerle Mümkündür

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Kıbrıs Öğretmen Sendikalarının Ortak Bildirisi
Nitelikli Eğitim Öğretmenlerle Mümkündür

Kıbrıs Öğretmen Sendikalarının Ortak Bildirisi

 5 Ekim – Dünya Öğretmenler Günü 2023

 

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları, POED, KTÖS, OELMEK, KTOEÖS, OLTEK ve DAÜSEN, Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü birlikte kutluyoruz. Dünyanın dört bir yanında, her gün sınıflarında geleceği yaratan alanlarındaki profesyonellerin, öğretmenlerin gününü kutluyoruz.

Nitelikli eğitime erişim temel bir insan hakkıdır. Barışı teşvik etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve sosyal adaleti sağlamaktan, iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar günümüzün en büyük zorluklarının üstesinden gelmek de kritik önem taşımaktadır. Öğretmenler bu mücadelenin ve gelecek vizyonunun merkezinde yer almaktadır.

Öğretmenlerimizin iyi eğitilmesini ve iyi desteklenmesini sağlamak, istediğimiz gelecek için ihtiyacımız olan eğitimi oluşturmaya başlamanın tek yoludur. Her öğrencinin nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim alması esastır. Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve katılımcılık, çağdaş bir eğitim sisteminin ayırt edici özellikleridir. Ayrımcılığı önlemek ve mücadele etmek, eğitim kurumlarında çeşitliliğin zenginliğini kabul eden ve hoşgörüyü teşvik eden bir ortam yaratmak önemlidir. Okul hem öğrenciler, hem de öğretmenler için güvenli bir yer olmalıdır.

Öğretmenlerimizi güçlendirerek ve öğretmenliği değerli bir meslek haline getirerek, eğitim ve öğretime öncelik verilen ve öğrencilere tam potansiyellerine ulaşma fırsatı verilen bir toplum yaratabiliriz.

Öğretmenlik mesleğini güçlendirmek demek, eğitim kurumlarının gelişmesi, yüksek nitelikte eğitim verilmesi ve toplumda ortaya çıkan eşitsizliklere karşı toplum genelinde mücadele edilmesinde görev üstlenilmesi için gerekli kadro ve bütçeye kaynak sağlanması anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir ve etkin bir kamu finansmanıyla kamu sorumluluğu ilkesinin korunması, ayrıca eğitim alanının özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine direnmek açısından hayati öneme sahiptir.

Ülkemiz açısından da karşılıklı saygı ve anlayışla daha iyi yarınlar için çalışmak ve bunu başarmak için okullarımızda barışın, demokrasinin ve adaletin önemini öğretmek ayrıca bizim görevimizdir.

POED – KTÖS- OELMEK – KTOEÖS - OLTEK - DAÜ-SEN

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