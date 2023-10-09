Nobel Ekonomi Ödülü, kadınlar ve erkekler arasındaki maaş eşitsizliğini inceleyen Claudia Goldin’e verildi

Akademi, Goldin’in kadınların kazançları ve istihdam piyasası arasındaki ilişkiye dair yüzyıllara yayılan ilk çalışmayı yaptığını vurguladı.

Goldin’in çalışmaları, maaş eşitsizliğinin kaynağını açıkladığı gibi değişimin nedenlerini de ortaya koyuyor.

Verilere göre istihdam piyasasına kadınların yüzde 50’si, erkeklerin yüzde 80’i katılıyor ancak kadınlar çok daha az kazandığı gibi kariyer basamaklarını çıkmakta da zorlanıyor.

Nobel Komitesi, Goldin’in ABD’nin 200 yıllık arşivlerini çalışarak büyük bir emek ortaya koyduğunu vurguladı.

Komite üyesi Randi Hjalmarsson, bir “dedektif” olarak tanımladığı Goldin’in, “çok sayıda kişinin, tarihçinin veri olmadığını düşünerek araştırmaktan kaçındığı bir konuya” eğildiğini aktardı.

1999 yılında Harvard Üniversitesi’nin ekonomi bölümünde ilk kadrolu öğretim üyesi olan Goldin, Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan üçüncü kadın oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin başında olan Hans Ellegren, Goldin’in çok şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Goldin'in 1999 yılında yazdığı kitabı kadınların maaş eşitsizliği meselesini anlamak için önemli bir eser olarak görülüyor.

Doğum kontrol haplarının kadınların kariyeri ve evlilik kararları üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaları takip eden Goldin, kadınların evliliğin ardından kullandıkları soyadlarını da sosyal bir etmen olarak ele aldı.

Goldin, üniversite öğrencilerinin çoğunluğunu neden artık kadınların oluşturduğunu da araştırdı.

Claudia Goldin, yaklaşık 1 milyon dolarlık para ödülü de alacak.

Ekonomi kategorisindeki ödülün verilmesiyle bu yılın bütün Nobel ödülleri dağıtılmış oldu.