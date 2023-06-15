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Nöbetçi eczaneler 15 Haziran 2023 Perşembe

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Nöbetçi eczaneler 15 Haziran 2023 Perşembe
Nöbetçi eczaneler 15 Haziran 2023 Perşembe

LEFKOŞA:

GÜNEY ECZANESİ
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

YELİM ECZANESİ
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE:

KÜÇÜK ECZANESİ 
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne

MARYAM ECZANESİ
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

MAĞUSA:

FAYDALI ECZANESİ
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

ÖREN ECZANESİ
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ 
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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