Nöbetçi eczaneler 15 Haziran 2023 Perşembe

LEFKOŞA:
GÜNEY ECZANESİ
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE:
KÜÇÜK ECZANESİ
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
MARYAM ECZANESİ
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA:
FAYDALI ECZANESİ
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
ÖREN ECZANESİ
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.