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Noble, Shell ve Delek Yetkilileri Güney Kıbrıs’ta

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Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “Afrodit” yatağını geliştirme ve bundan faydalanma hakkına sahip olan Noble-Shell-Delek konsorsiyum yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ta olduğu belirtildi.
Noble, Shell ve Delek Yetkilileri Güney Kıbrıs’ta

Fileleftheros gazetesi “Afrodit’ten Faydalanmak İçin Son Durak” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki “Afrodit” yatağını geliştirme ve bundan faydalanma hakkına sahip olan Noble-Shell-Delek konsorsiyumundan üst düzey yetkililerin, son taslağı inceleyen Rum Hukuk Dairesi’nin önerilerinin ardından, “Afrodit” yatağından faydalanılmasına ilişkin anlaşmanın son gayri resmi belgesini müzakere etmek için Güney Kıbrıs’a geldiklerini yazdı.

Gazete, üç şirketin, 2010’da Güney Kıbrıs ile imzaladıkları ilk baştaki anlaşmanın yeniden düzenlenmesinin söz konusu olduğunu çünkü şirketlerin, yeni koşullarla birlikte sözleşmenin kâr getirmeyeceği iddiasıyla, yoğun itirazlarda bulunduğunu anımsattı.

Konsorsiyuma ait müzakere grubunun, son haftalarda Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdikleri ziyaretin ikinci olduğuna dikkati çeken gazete, her iki tarafın da olumlu sonuca varma konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Habere göre anlaşma, “Afrodit” yatağındaki doğal gazın, Mısır’daki Idku terminaline satışına ilişkin nihai anlaşma için yeşil ışık yakacak. 

Gazete, anlaşmaya ilişkin ilk düzenlemenin, günlük satış miktarlarının düşük olduğu ve buna eş zamanlı olarak uluslararası doğal gaz satış oranları düşük olduğu zaman konsorsiyum lehine oranların paylaşımına ilişkin olduğunu da yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi “Noble ile Görüşmeler Kritik Aşamada” başlıklı haberinde, son günlerdeki bilgilerin, Rum Yönetimi’nin, “Afrodit” yatağı konsorsiyumu arasındaki, gelirlerin paylaşımına ilişkin sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin müzakerelerin olumlu sonuçlanacağı yönünde olmasına karşın, gazetenin elde ettiği bilgilerin ise ortak bir formül için daha yapılacak çok çalışma bulunduğu yönünde olduğunu belirtti.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Noble şirketinin, müzakerelerin gereken hızda ilerlemediğini, bazı ciddi sorunların açıkta kaldığını düşündüğünü yazdı.

Noble şirketinin, Idku terminaliyle görüşmelere yeniden başlanması için en kısa zamanda olumlu sonuç almak istediğini yazan gazete, Amerikalıların, yataktan ticari anlamda faydalanılması fırsatının kaybedilmesi olasılığından dolayı da endişe duyduklarını belirtti.

Gazete, iki taraf arasında bu hafta içerisinde iki görüşmenin gerçekleştirileceğini, ayrıca 6 ve 7 Mart tarihinde yapılacak temasların ise kritik olacağından söz edildiğini yazdı.

Rum Hükümet kanadının ise müzakerelerin önemli ilerleme kaydettiğini, bazı hukuki sorunların çözümlenmesi için de zamana ihtiyaç olduğunu düşündüğünü yazan gazete, müzakerelerin olumlu neticede sonuçlanması olasılığının, başarısızlık olasılığından daha yüksek olduğuna da dikkati çekti.

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