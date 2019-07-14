ODTÜ’lüler KYK yurduna karşı Kavaklık’a yürüdü, fidan dikti: "AKP elini ODTÜ’den çek"

ODTÜ yerleşkesinde ruhsatsız KYK inşaatı yapımına karşı direniş sürüyor. Kavaklık'ta ağaçların kesilmesinin ardından “ODTÜ Savunulmalıdır” platformunun çağrısıyla bugün “Kavaklık Direnişi Büyüyor” isimli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Eylem sırasında polislerin yerleşkeye yığınak yaptığı görülürken, ODTÜ mezunları da yürüyüşle alana geldi. Milletvekillerinin de destek verdiği yürüyüşe katılanlar, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “AKP elini üniversiteden çek”, “ODTÜ’ye KYK yurdu istemiyoruz”, “Kavaklığa gel” sloganları eşliğinde yüründü. ODTÜ’ye sloganlar eşliğinde girenleri kapıda polis karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi alınan kampüs içerisindeki öğrenciler dışarıdan yürüyenleri sloganlarla karşıladı.

ODTÜ yerleşkesinde ruhsatsız KYK inşaatı yapımına karşı direniş sürüyor. Kavaklık'ta ağaçların kesilmesinin ardından “ODTÜ Savunulmalıdır” platformunun çağrısıyla bugün “Kavaklık Direnişi Büyüyor” isimli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Eylem sırasında polislerin yerleşkeye yığınak yaptığı görülürken, ODTÜ mezunları da yürüyüşle alana geldi. Milletvekillerinin de destek verdiği yürüyüşe katılanlar, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “AKP elini üniversiteden çek”, “ODTÜ’ye KYK yurdu istemiyoruz”, “Kavaklığa gel” sloganları eşliğinde yüründü. ODTÜ’ye sloganlar eşliğinde girenleri kapıda polis karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi alınan kampüs içerisindeki öğrenciler dışarıdan yürüyenleri sloganlarla karşıladı.

Rabia Naz'ın babasından ODTÜ eylemine destek

Giresun’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan'ın da kızının fotoğrafıyla ODTÜ’lülere destek verdi. "Sizler ODTÜ merkezden ülkemizdeki bütün ağaç kıyımlarına engel olma mücadelesi veren değerli pırlanta gibi gençlersiniz" diye ODTÜ'lülere seslenen baba Vatan, "Hepimiz biliyoruz ki daha önceden de yaşanan bir yeşillik kıyımı olmuştu. Bu olayla ilgili maalesef gençlerimiz suçlanmıştı. Ve sizler ODTÜ'den Rabia Naz'ın da sesi oldunuz. Rabia Naz Vatan 11 yaşında canice canına kıyılan, siyasi emeller için ölümünün üzeri ört pas edilen masum bir çocuk. Rabia Naz bugün bütün insanlığın adaletini temsil ediyor. Ben Rabia Naz'ın babası olarak siz pırlanta gibi gençlerimize minnettarım" diye konuştu.

"Büyüttüğümüz direniş, ODTÜ'nün geleceğinin ve özgürlüğün düşmanı olanlara karşıdır"

“Kayyım Verşan” sloganları eşliğinde Kavaklık’a gelen öğrenciler burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Büyüttüğümüz direniş umudun, yaşamın, çok renkliliğin, ODTÜ'nün geleceğinin ve özgürlüğün düşmanı olanlara karşıdır" denildi. Basın açıklamasının devamında şöyle dendi ve ardından "ODTÜ'de KYK yurdu istemiyoruz" sloganı atıldı:

"Büyüttüğümüz direniş umudun, yaşamın, çok renkliliğin, ODTÜ'nün geleceğinin ve özgürlüğün düşmanı olanlara karşıdır. 2018 yılında ODTÜ rektörlüğü ile KYK tarafından gizlice imzalanan yurt protokolünü ODTÜ bileşenleriyle paylaşma gereği dahi duymayan Verşan Kök, bütün yaşananların birincil sorumlusudur. Gizlice imzalanan bu protokolü, mimarlar odası başvuruları sonucu dava dosyasından öğrenebildik. ODTÜ bileşenlerinin katılım sayılmadığı, kayyım rektörün kendi istekleri doğrultusunda adımlar attığı bu protokol neler içeriyordu? Bozkırdan orman yaratan bir okul olan ODTÜ’ye rektör olmayan Verşan kök, KYK ile imzaladığı protokolde binlerce kavak ağcının, endemik bitkinin, nadir görünen bir orkidenin, yüzlerce kuşun ve daha nice canlının yaşamını yok saymıştır. 15 Mayıs günü ellerinde çitlerle, betonlarla gelenlere karşı Kavaklık’a dokunma diyerek çadırlarını kuran ODTÜ’lüler doğa düşmanlarına karşı saf tutmuşlardır. Yok edilen bu habitatın yerine yapılmak istene KYK yurdu ise söylediğimiz gibi yalnızca Truva Atı’dır. KYK yurdu öğrencileri baskıcı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik, ırkçı etkinliklere zorlayan bu etkinliklere katılmadığında öğrencilere yemek yememe gibi ceza veren, kadınlara evliliğe hazırlık gibi eğitimler uygulayan, öğrencilerin hak ve özgürlüklerini yok sayan AKP’nin Truva Atı’dır."

Rabia Naz'ın babası ODTÜ'de fidan dikti

Açıklamanın ardından konuşan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Ülkemizdeki bütün ağaçların yok edilmesine direnen pırlanta gibi öğrencilersiniz. Sizler ODTÜ’de Rabia Naz’ın da sesi oldunuz. Rabia Naz Vatan 11 yaşında canice öldürülen, siyasi çıkarlarca örtbas edilen bir çocuk. Ben Rabia Naz’ın babası olarak sizlere minnettarım. Bugün, Rabia Naz’ım için ODTÜ’ye fidan dikmeye geldim” diye konuştu.

Kavaklık’taki basın açıklamasının ardından türkü ve halaylarla eylemi büyütme çağrısı yapıldı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, gece boyunca çeşitli etkinlikler yapacak olan ODTÜ’lüler Kavaklık alanında gece boyunca nöbet tutacaklar.