Öğretim üyelerine operasyon

İstanbul'da düzenlenen bir operasyon kapsamında Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Betül Tanbay'ın aralarında bulunduğu bazı öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu sabah saat 06.00 sularında başlatılan operasyonlarla çok sayıda akademisyenin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Betül Tanbay’ın yanı sıra yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Anadolu Kültür Merkezi’nin üyeleri hakkında da gözaltı işlemlerinin yapıldığı ifade ediliyor.

Eski ÖDP ve HDP Milletvekili Ufuk Uras, Twitter’dan paylaştığı mesajlarda gözaltı operasyonunu duyurmuştu:

Uras operasyonların Anadolu Kültür Merkezi’ne yönelik olduğunu da yazdı:

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Barış Yarkadaş@barisyarkadas Güne yine gözaltılarla başladık...



Boğaziçi Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Prof. Turgut Tarhanlı ve bir çok öğretim üyesi bu sabah 06.00'da gözaltına alındılar.

Barış Yarkadaş@barisyarkadas 2- Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Avrupa Matematik Topluluğu’nun başkan yardımcısıdır. Tanbay, gezi direnişinde Başbakan Erdoğan'la görüşen heyetin içindeydi. Tanbay, Osman Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür Derneği'nin de üyesi...

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Barış Yarkadaş@barisyarkadas 3 - Uzun yıllar boyunca Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, insan hakları hukuku alanında dünyaca tanınan bir isim. Tarhanlı da Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür Der. üyesi... Tarhanlı'yı ifadeye çağırsalar zaten giderdi

Şu ana kadar kaç kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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