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Ömer Çelik: Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır” dedi.
Ömer Çelik: Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Yunanistan’ın Meis adasına inmesi hakkında açıklama yaptı.

“Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır”

Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişiminin yeni bir korsanlık örneği olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

“Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır. Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.”

“Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir”

Sorunları çözmek için bir kez daha hukuk yolunu işaret eden AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle konuştu:

“Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir.

Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.”

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