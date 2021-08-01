Ömer Özyıldırım, Ukrayna’da ikinci 

Ukrayna Plaj Güreşi Federasyonu’ndan aldığı davet üzerine Ukrayna’ya giden genç güreşçi, Odessa kentinde 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü plaj güreşlerine katıldı.

Şampiyonada yıldızlar, gençler, büyükler ve kadınlar kategorisinde 200 güreşçi mücadele etti.

90 kilo gençler kategorisinde Ukraynalı güreşçilerle mücadele eden Ömer Özyıldırım, ilk güreşinde 3-1 galip gelerek finale yükseldi, finalde ise 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Ömer Özyıldırım, Ukrayna Plaj Güreşi Federasyonu’nun bayan başkan yardımcısı Tatiana Akulenko’nın gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha önce de yurt dışında uluslararası turnuvalara katılan Ankara Harp Okulu öğrencisi 19 yaşındaki güreşçi, Ukrayna’dan Ankara’ya dönerek öğrenimine devam edecek ve 18 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

MİTHAT TEKÇAM’DAN KUTLAMA

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, başarısından dolayı Ömer Özyıldırım’ı kutladı. Mithat Tekçam sosyal medyadan şöyle seslendi:

“Kıbrıs Türkü Milli Güreşçimiz Ömer Özyıldırım, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen Odessa Plaj Güreşi Şampiyonası 90 kg Gençler Kategorisinde ikinci (2.) oldu. Tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim.”