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Ön iki bacağı kesilen yavru köpek hayati tehlikeyi atlattı

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Samsun'dan ön iki bacağı kesilen Pamuk isimli köpeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Ön iki bacağı kesilen yavru köpek hayati tehlikeyi atlattı

Samsun'un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' adlı yavru köpeğin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek. 

Protez tedavisi için geriye kalan kemiklerin iş görebilir olması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Pamuk'un ön uzuvlarının olduğu kısma bir tekerlekli sandalye yapılarak kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebileceğini öngörüyorum ben. Pamuk'un durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi başına yiyip içmeye başladı. Pazar günü tekrar kan tahlilleri yapılacak, eğer sonuçlar iyi çıkarsa hafta içi yeniden bir ameliyat olacak. Bu ameliyatta geriye kalan kemik dokuları uzaklaştırılacak" dedi. 

'Yaşaması bir mucize'

Pamuk'un zorlu bir süreci aşarak bugüne geldiğini söyleyen Kanat, "Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek almadan kopan uzuvlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarmış bir köpek. Bu gibi vahşi olaylar öbür dünyada zaten karşılıksız kalmayacaktır. Fakat bu dünyada da bir karşılığı olması için inşallah bir an önce Hayvan Hakları Yasası çıkar" diye konuştu.

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